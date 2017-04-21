Apple продаст рекордные 250 млн iPhone в 2018 г.

Аналитики компании Stifel прогнозируют восстановление продаж iPhone и выручки Apple Inc. в 2017 и 2018 годах после разочаровывающих результатов прошлого года.

Как говорится в их обзоре, в текущем году ожидается рост на 4%, до 224,7 млн, а не до 215,7 млн, как предполагалось ранее, в следующем Apple обновит рекорд продаж на уровне 250,6 млн (+11,5%) благодаря запуску iPhone 8, а не 230,5 млн в предыдущем прогнозе.

Stifel также улучшила прогнозы выручки и прибыли на акцию Apple и подняла оценку стоимости акций на ближайшие 12 месяцев со $130 до $150 при рекомендации "держать". Между тем аналитики Morgan Stanley повысили оценку со $152 до $161, рекомендация - "покупать".

Предыдущий рекорд продаж iPhone был установлен в 2015 году на отметке 231 млн, в 2016 году показатель снизился на 8,3%, до 211,9 млн. IPhone 8, как ожидается, будет представлен в сентябре, в ознаменование 10-й годовщины смартфонов Apple.

Акции Apple обновили исторический максимум на уровне $144,77 по итогам торгов 4 апреля. Средняя оценка 40 аналитиков, опрошенных FactSet, для бумаг Apple - "покупать" (или эквивалент, средний прогноз цены - $150,96.

На предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу котировки акций Apple повысились на 0,1%, до $141,22.