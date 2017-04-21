Экономика

12:38 21.04.2017

ЕБРР планирует продать миноритарный пакет акций Ощадбанка через одну из украинских бирж

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен купить пакет акций государственного Ощадбанка (Киев) в размере 10-25% в зависимости от цены, а через три-пять лет продать его через одну из украинских бирж, сообщил глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж.

"Нас интересует доля в 10-25% акций. Мы планируем либо вывести банк на биржу через три-пять лет, либо продать его мажоритарный пакет профильному инвестору… Лучше было бы вывести его на одну из украинских бирж", - сказал он в интервью изданию "Новое время".

Продавать банк иностранной группе – не самое эффективное решение, считает Ф.Малиж.

По его словам, купив долю в Ощадбанке, ЕБРР планирует улучшить качество менеджмента.

Ф.Малиж добавил, что в ЕБРР в прошлом году уже начал работать с украинским госбанком в сегменте торгового финансирования и кредитования малого и среднего бизнеса.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.

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