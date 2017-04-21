Рейтинг "Фокуса" 100 самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2016 года вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило $2,2 млрд.

Согласно рейтингу, как и год назад второе третье и четвертое место занимают: совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ( $1,2 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд), владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,1 млрд) соответственно.

На пятое место с 10-го по итогам 2016 года поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский ($871 млн), а занимавший пятое место в 2015 году владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк ($738 млн) занял шестое место.

На седьмое место с шестого сместился владелец DCH Group Александр Ярославский ($734 млн), а на восьмое с 18-го поднялся собственник Ferrexpo Константин Жеваго ($635 млн).

Девятое место по прежнему занимает владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($623 млн), а на 10-е место с восьмого сместился президент Украины и владелец Roshen Петр Порошенко ($589 млн).

Новыми участниками рейтинга стали: совладелец телеканала "Интер" Валерий Хорошковский (20-е место, $356 млн), председатель совета директоров MCG Павел Фукс (24 место, $270 млн), собственник и президент группы компаний "Прометей" Рафаэль Гороян (65 место, $90 млн), совладелец Имэксбанка Леонид Климов (71 место, $75 млн), возглавлявший "Формулу смаку" Александр Табалов (74 место, $70 млн), совладелец "Калинового края" Геннадий Бобов (75 место, $69 млн), крупнейший акционер Новокраматорского машзавода Георгий Скударь (79 место, $63 млн), глава и совладелец Крюковоского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, $62 млн).

Также новичками рейтинга стали: экс совладелец ТРЦ Skymall Андрей Адамовский, владелец компании "Биосфера" Андрей Здесенко, президент группы "Ковальская" Александр Пилипенко, глава "Атолл Холдинга" Олег Боярин, совладельцы Nemiroff Яков Грибов и Анатолий Кипиш, основатель группы "Агроспецсервис" Сергей Тарасов, руководитель LNZ Group Дмитрий Кравченко, глава "Рудь" Петр Рудь.

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.