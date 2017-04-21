НБУ предлагает за 5 лет сократить долю госбанков в системе до 30%

Рост доли государственных банков в банковской системе более чем до 50% привел к нездоровой конкуренции на рынке, поэтому Национальный банк Украины (НБУ) предлагает сократить ее до 30% в течение пяти лет, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева

"Мы понимаем важность обновления стратегии развития государственных банков. Сейчас, по текущему размеру их доли на рынке, конкуренция в банковском секторе нездоровая", - констатировала глава центробанка на "круглом столе" "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы", организованном аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне в ночь на пятницу.

В.Гонтарева уточнила, что НБУ уже подготовил соответствующие предложения для обновления стратегии.

По ее мнению, для достижения такой цели банки должны получить специализацию и развивать соответствующие бизнес-модели.

Как считает глава регулятора, ПриватБанку следует сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением и малым и средним бизнесом, тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору или он сможет провести IPO.

"Мы должны сделать банковский сектор привлекательным для инвесторов снова", - подчеркнула глава НБУ.

Как сообщалось, после национализации крупнейшего в стране ПриватБанка в конце прошлого года суммарная доля активов госбанков достигла 55% от общего объема активов банковской системы Украины.

Правительство на этой неделе одобрило привлечение международно-признанной консалтинговой компании как советника для разработки обновленной редакции Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора. Оплата услуг советника предполагается за счет государственных банков: Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.