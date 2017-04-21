Запорожский аэропорт не получал финансирования, будучи 23 года в управлении государства - директор

Государство как собственник международного аэропорта "Запорожье", в течение 23 лет не выделяло финансирования на развитие и поддержание его деятельности, сообщил директор аэропорта Виктор Бискупский.

"23 года, начиная с 1991-го и по 2013 год, собственником аэропорта "Запорожье" было государство и оно не выделяло ни копейки ни на поддержание текущей деятельности, ни на развитие. Лишь позже городской совет взял аэропорт в свое управление. Как только городская власть нас приняла, нам помогли с финансами, мы прошли сертификационные процедуры, выполнили ряд работ, начали развитие. С 2014 года у нас уверенный рост", - отметил он в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

Между тем, по словам В.Бискупского, прошедший зимний сезон был крайне тяжел для взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Сезон был крайне тяжел по погодным условиям, большое количество изменений температур в этот сезон практически "убили" полосу. Она ремонтировалась последний раз в 1982 году", - посетовал он.

Как сообщалось, вследствие ухудшения погодных условий международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием/отправление авиарейсов, его полноценная работа возобновится с 4 мая, когда откроется после ремонта искусственная взлетно-посадочная полоса.

"Из-за непогоды размокла грунтовая полоса, а искусственная взлетно-посадочная полоса находится в ремонте. Таким образом, введено ограничение на прием воздушных судов на грунтовую полосу до 22 апреля. Решение о ее открытии будет приниматься в соответствии с погодными условиями", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье".

Ранее сообщалось, что с 26 марта 2017 года международный аэропорт "Запорожье" принимал воздушные суда на грунтовую ВПП, поскольку единственная искусственная ВПП закрыта на ремонт. В течение около месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании – "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы. Остальные авиакомпании вынуждены временно отменить рейсы в Запорожье.