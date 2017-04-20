Экономика

18:22 20.04.2017

"Коблево" выплатит 45 млн грн дивидендов

ПАО "Коблево" (Николаевская обл.), одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий, выплатит 45 млн грн дивидендов.

Согласно принятому собранием акционеров компании 20 апреля решению, до 11 мая будет сформирован список акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Выплаты будут осуществляется до 9 октября 2017 года.

Как сообщалось, винзавод "Коблево" в 2016 году увеличил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом – до 68,1 млн грн, чистый доход от реализации - на 24,2%, до 447 млн грн

Владельцами 32,29% акций ПАО "Коблево" является "Баядера Групп", 24,31% принадлежит ООО "Дикксон", 24,29% - Наталье Бондаревой.

ПАО "Коблево" входит в состав "Баядера Групп", которая создана в 1991 году. Компания объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – собственное производство ликеро-водочных изделий, вина и вермутов, дистрибьюторские компании в Украине и России, лицензионное производство собственных торговых марок в России и Беларуси.

География экспорта насчитывает более 40 стран.

Основные торговые марки: "Хлебный Дар", "Козацька Рада", "Перша Гильдия", "Перепелка", "Цельсий", Koblevo, Marengo.

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