ЯСПУ рассмотрит просьбу "Энероатома" о смене компании подписанта договора страхования в соответствии с действующими процедурами

Ядерный страховой пул Украины (ЯСПУ) рассмотрит просьбу Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" о смене подписанта договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб, которым является Страховая компания "ПРОСТО-страхование" (Киев), подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор ЯСПУ Александр Бабенко.

"Это наш очень уважаемый клиент, мы работаем вместе, в мае у нас будет следующая международная инспекция и мы, конечно, рассмотрим их просьбу. Но я лично не вижу оснований для смены подписанта, поскольку нет решений суда, каких-то санкций. Это корпоративный конфликт. При этом мы понесем большие потери", отметил он.

По его словам, за период его руководства пулом (пять с половиной лет – ИФ), это уже шестой корпоративный конфликт среди его членов. Со скандалами иногда, судебными исками, разбирательством акционеров, но никогда не возникал вопрос о смене подписанта.

"Я против. Потому, что кто заплатит людям, которых наняли для этой работы. Такие действия приведут к большим финансовым и технологическим потерям. У нас "ПРОСТО-страхование" уполномоченное лицо уже несколько лет и мы до сих пор не смогли передать им все функции от предыдущих уполномоченных компаний, потому что нам законодательство многого не позволяет", - отметил он.

По его словам, деятельность Ядерного страхового пула очень слабо законодательно урегулирована. Уже 10 лет в Верховной Раде на рассмотрении находится новая редакций закона о страховании, в которой пулу предлагается придать особый статус. На сегодняшний день это общественная неприбыльная организация.

При этом он отметил, "у нас мощная поддержка регулятора, у нас такого еще не было, они все пришли с рынка, они помогают, но регулятор тоже ограничен у него нет права законодательной инициативы. Кроме того мы пользуемся полным пониманием со стороны Национального банка".

Как сообщалось, "Энергоатом" и страховая компания "ПРОСТО-страхование" от имени Ядерного страхового пула Украины 12 апреля 2017 года заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб стоимостью 185,826 млн грн (5,07 млн специальных прав заимствования, СПЗ).

Договор вступает в силу с 29 апреля 2017 года и действует на протяжении года - до 28 апреля 2018 года.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2016 году подписал аналогичный договор также с СК "ПРОСТО-страхование", в 2015 году подписантом была СК "ИНГО Украина" (Киев).

ЯСПУ создан в ноябре 2003 года для страхования ядерных рисков на условиях солидарной ответственности. Украина в 1996 году присоединилась к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб, которая требует от операторов ядерных установок страховать ядерные риски.

Кроме страхования украинских ядерных рисков, ЯСПУ участвует в перестраховании рисков из 18 стран мира. Членами ЯСПУ на сегодняшний день являются 20 страховые компании. Емкость пула на составляет 8,5 млн СПЗ. Еще 141,5 млн СПЗ перестраховывается в 18 странах.

ЧАО "ПРОСТО-страхование" зарегистрировано в 1997 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Уставный капитал компании составляет 82,3 млн грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.