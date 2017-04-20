Гройсман считает возможной продажу ОПЗ в 2017 г.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает проведение приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в 2017 году.

"Я думаю, в 2017 году это можно сделать", - заявил В.Гройсман в ходе встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" в четверг.

По его словам, предыдущие конкурсы по приватизации ОПЗ не удались из-за неэффективных действий Фонда государственного имущества (ФГИ).

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года ФГИ после провала конкурса сообщил о решении временно остановить производство ОПЗ в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами перед НАК "Нафтогаз Украины". Позже Фонд заявил о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода, загрузке предприятия по давальческой схеме. Ведомство определило наиболее выгодным предложение группы компаний "ЭРУ" (работа по давальческой схеме). В партнерстве с этой группой и начался запуск ОПЗ.