Экономика

16:55 20.04.2017

Google Переводчик подтянул уровень украинского

Сервис Google.Translate начал использовать технологию "нейронного перевода" при переводе между английским и украинским языками. Об этом компания Google Украина сообщила в своем официальном блоге в четверг.

"В следующий раз, когда вы будете пользоваться Google Переводчиком, вы, возможно, заметите, чтоперевод стал более точным и простым для понимания. Это потому, что слова и предложения, которые вы переводите между английским и украинским языками теперь используют нашу передовую технологию "нейронного перевода"", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, технология нейронного машинного перевода значительно лучше, чем предыдущая, потому что обрабатываются целые предложения, в то время, как раньше - отдельные фразы или части предложения. Что делает переводы более точными и звучащими ближе к естественной человеческой речи.

Google Переводчик обновится автоматически в приложениях iOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. Вскоре он будет доступен для автоматического перевода страниц в Chrome. Украинский язык присоединяется к ряду других языков, которые были обновлены до нейронного перевода.

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