Акционеры Южного ГОКа намерены провести первое за 3 года собрание, за 2014-2016гг компания получила более 16 млрд грн прибыли

Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетровская обл.) намерены провести первое за последние три года общее собрание, подвести итоги работы за 2014-2016 годы, утвердить отчеты и переизбрать наблюдательный совет предприятия.

Согласно официальному объявлению о проведении 22 мая внеочередного общего собрания акционеров предприятия, в повестке дня, в частности, значатся вопросы отчета набсовета за 2014-май 2017 годы, отчета ревкомиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014-2016 годы, утверждение годовых отчетов.

В соответствии с прилагаемой к повестке дня информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014-2016 годы, которые ранее не обнародовались, по итогам работы ЮГОКа в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 5 млрд 903,585 млн грн, в 2015-м - 3 млрд 486,372 млн грн, в 2014-м - 6 млрд 772,691 млн грн. В 2013 году, согласно ранее обнародованному отчету, предприятие нарастило чистую прибыль на 52,8% по сравнению с 2012 годом – до 3 млрд 300,449 млн грн (в 2012 году она составляла 2 млрд 160,307 млн грн).

Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 34 млрд 192,053 млн грн (на конец 2013 года она составляла 17 млрд 592,023 млн грн).

За 2016 год ЮГОК нарастил текущие обязательства на 23% по сравнению с 2015 годом - до 1 млрд 131,052 млн грн, но сократил долгосрочные - на 2,5%, до 807,778 млн грн. Одновременно ЮГОК увеличил дебиторскую задолженность на 61,4% - до 14 млрд 643,303 млн грн.

Согласно документу, активы ЮГОКа в 2016 году возросли на 19,7%, до 37,077 млрд грн, в том числе возросли основные средства на 1%, до почти 4 млрд грн.

Численность работников комбината за прошлый год сократилась на10,9% - до 6,561 тыс. чел.

Как сообщалось, ЮГОК в 2016 году снизил выпуск железорудного концентрата на 1% по сравнению с 2015 годом - до 11 млн 282,3 тыс. тонн, но нарастил агломерата - до 2 млн 85,09 тыс. тонн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

По данным НДУ на 4-й квартал 2016 года, его крупнейшими акционерами были Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все Кипр), владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника" (Днепропетровская обл.) – 25,7834%.

Уставный капитал ПАО – 535,915 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.