Работники Бердянского морпорта препятствуют заходу на него нового руководителя

Работники госпредприятия "Бердянский морской торговый порт" (БМТП) в количестве около 200 заблокировали вход на предприятие и препятствуют вступлению в полномочия новоназначенного руководителя Богдана Бабца, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Бердянские портовики заявили, что не согласны с решением Министерства инфраструктуры об увольнении директора порта Николая Ильина, поэтому отказались впускать в админздание работавшего ранее в Николаевском морпорту Богдана Бабца, даже после переговоров с ним.

Митингующие потребовали встречи с министром инфраструктуры.

Как сообщалось, в отношении директора ГП "БМТП" Н.Ильина открыто уголовное производство по результатам планового аудита предприятия, который провело Мининфраструктуры. По его итогам министерство заявило об установленных "случаях несоблюдения должностными лицами предприятия требований законодательства Украины, недостатках в финансово-хозяйственной деятельности, фактах неправомерного безвозмездного использования имущества посторонними субъектами хозяйствования".

Бердянский морской торговый порт - единственный морской порт в Запорожском регионе - расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Состоит из внешнего рейда, подходного канала и гавани "Бердянск", к которой ведет подходной канал длиной 20 км, шириной 90 м, глубиной 8,55 м, с проходной осадкой 7,9 м. Порт имеет девять причалов и плавпричал. Длина причальной линии составляет 1,7 км. Ко всем причалам подведены железнодорожные пути.

Предприятие переваливает широкую номенклатуру грузов: зерновые грузы, чугун, металлолом, уголь, кокс и др. Обеспечивает прием судов с осадкой 7,9 м и длиной 220 м. Навигация в порту - круглогодичная. Для накопления и хранения грузов используется 110,8 тыс. кв. м складских площадей: открытой – 97,7 тыс. кв. м, закрытой – 13,1 тыс. кв. м.

Бердянский морпорт в 2016 году сократил перевалку грузов на 14,6% – до 3,8 млн тонн.