Ситибанк решил направить на выплату дивидендов акционерам 1,269 млрд грн

Ситибанк (Киев) решил направить на выплату дивидендов акционерам 1 млрд 269,238 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры банка на общем собрании 19 апреля. Срок выплаты дивидендов – не более шести месяцев с момента принятия решения собранием акционеров. Дивиденды будут выплачиваться непосредственно акционерам.

Ситибанк вошел в число лидеров среди украинских банков по размеру прибыли, полученной в 2016 году – 1,349 млрд, заняв 2-е место по этому показателю после Райффайзен Банка Аваль.

Как ранее сообщалось, акционеры банка на общем собрании 19 апреля планировали рассмотреть вопрос о наращивании уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.

Уставный капитал банка на 1 января 2017 года составлял 120 млн грн.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в рамках дальнейшей валютной либерализации разрешил с мая текущего года начать репатриацию дивидендов за 2016 года, ограничивая ее суммой до $5 млн в месяц.

Ситибанк основан в 1998 году и является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2016 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2017 года Ситибанк по размеру общих активов (19,459 млрд грн) занимал 16-е место среди 93 банков.