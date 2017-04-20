Экономика

14:22 20.04.2017

Ситибанк решил направить на выплату дивидендов акционерам 1,269 млрд грн

Ситибанк (Киев) решил направить на выплату дивидендов акционерам 1 млрд 269,238 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли акционеры банка на общем собрании 19 апреля. Срок выплаты дивидендов – не более шести месяцев с момента принятия решения собранием акционеров. Дивиденды будут выплачиваться непосредственно акционерам.

Ситибанк вошел в число лидеров среди украинских банков по размеру прибыли, полученной в 2016 году – 1,349 млрд, заняв 2-е место по этому показателю после Райффайзен Банка Аваль.

Как ранее сообщалось, акционеры банка на общем собрании 19 апреля планировали рассмотреть вопрос о наращивании уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.

Уставный капитал банка на 1 января 2017 года составлял 120 млн грн.

Как сообщалось, Нацбанк Украины в рамках дальнейшей валютной либерализации разрешил с мая текущего года начать репатриацию дивидендов за 2016 года, ограничивая ее суммой до $5 млн в месяц.

Ситибанк основан в 1998 году и является дочерним банком американского Citibank NA. Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2016 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 января 2017 года Ситибанк по размеру общих активов (19,459 млрд грн) занимал 16-е место среди 93 банков.

ВАЖНОЕ

Украина будет добиваться отмены решения суда о выплате $144 млн в пользу "Татнефти" по делу "Укртатнафты" – министр юстиции

Китайская China Harbour Engineering победила в тендере на дноуглубление в порту "Южный"

Из УПБ выведено более $10 млн через банк в Лихтенштейне - ФГВФЛ

Первый поезд по новому Бескидскому тоннелю будет запущен в конце 2017г

Сельхозпроизводители сделали предоплату предприятиям Ostchem почти за 300 тыс. тонн удобрений на 2 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков

Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель

Министр инфраструктуры готов голосовать на Кабмине за отставку главы "Укрзализныци" Балчуна

Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики и никто в Кабмине ее не видел – Розенко

Прокуратура АР Крым требует от российской авиакомпании EUR354,4 тыс.

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА