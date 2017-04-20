Экономика

14:21 20.04.2017

Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики и никто в Кабмине ее не видел – Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на данный момент проект пенсионной реформы разрабатывается Министерством социальной политики и ни один из членов Кабинета министров ее еще не видел.

"Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда. Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность", - сказал П.Розенко журналистам в четверг.

Он уточнил, что речь идет о намерении провести осовременивание пенсий с 1 октября и отмены налогообложения пенсий.

Вице-премьер заявил, что выступает за необходимость широкого общественного обсуждения и консультаций с фракциями коалиции по вопросу пенсионной реформы перед ее внесением в Верховную Раду.

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