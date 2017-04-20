Украина будет добиваться отмены решения суда о выплате $144 млн в пользу "Татнефти" по делу "Укртатнафты" – министр юстиции

Украина будет использовать все законные механизмы и добиваться отмены решения международного арбитража о выплате $144 млн в пользу "Татнефти" по делу "Укртатнафты", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы обжаловали решение о взыскании с Украины данной суммы, оно сейчас обжаловано в кассационном порядке. Сегодня заседала наша группа, состоящая из представителей разных органов, по поводу того, чтобы утвердить дальнейший процессуальный график и стратегию работы по данному делу. Позиция такова, что пока не завершиться рассмотрение дела по сути, мы не признаем данное решение – считаем, что оно было вынесено с нарушением международного права", - сказал он.

Как сообщалось, в апреле "Татнефть" подала ходатайства в Высокий суд правосудия Лондона и Арбитражный суд Москвы о принудительном исполнении арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн по делу "Укртатнафты".

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