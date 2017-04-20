Китайская China Harbour Engineering победила в тендере на дноуглубление в порту "Южный"

Компания China Harbour Engineering company Ltd. (Китай) стала победителем открытого конкурса на реализацию первой очереди (первый пусковой комплекс) проекта реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам порта "Южный" (Одесская обл.), предложив услугу за 1 млрд 064 млн 963,46 тыс. грн при ожидаемой цене 1 млрд 196 млн 588, 15 тыс. грн..

Согласно результатам прошедшего в четверг аукциона, первоначальная цена предложения компании изначально была минимальной (у ближайшего конкурента LTD Novadeal, "дочки" бельгийской DEME Group, она составляла 1 млрд 178 млн 639,33 тыс. грн), и осталась неизменной до конца аукциона.

В аукционе также участвовали Boskalis International B.V. (Нидерланды), снизившая цену с 1 млрд 196 млн 588 тыс. грн до 1 млрд 177,9 млн грн, Jan De Nul N.V (также дочка бельгийской DEME Group) с окончательным предложением 1 млрд 113 млн грн, а также компания "Ван Оорд Украина" (представительство Van Oord, Нидерланды), окончательное предложение которой составило 1 млрд 179 млн грн. LTD Novadeal в процессе аукциона не снижал первоначальную цену.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду утвердил проект "Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий возле причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта "Южный", общая сметная стоимость которого в ценах на 27 октября 2016 года составляет 4,183 млрд грн. Проект предусматривает четыре пусковых комплекса. Длительность реконструкции – три года и два месяца.

Ранее АМПУ на встрече с дноуглубительными компаниями представила проект обновленной тендерной документации для проведения дноуглубительных работ. Новый проект документации разработала рабочая группа из числа специалистов АМПУ с привлечением консультантов ЕБРР и юридической компании Arzinger.

Как сообщалось, постоянно действующая административная коллегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере закупок 3 ноября 2016 года решила отменить процедуру закупки услуги по дноуглублению в МТП "Южный", где была отобрана компания "Ян де Нул Украина".

До этого премьер министр Украины Владимир Гройсман с целью обеспечения полной прозрачности и во избежание возможных спекуляций поручил АМПУ отменить тендер на реконструкцию подходного канала и внутренних подходов к причалам порта "Южный" и провести новый через систему ProZorro.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко называл этот тендер "одним из самых лакомых дерибанов этого сезона".

По его данным, в июле 2016 года директором компании-победителя назначили помощника депутата от Народного фронта Сергея Фаермарка. Депутат отметил, что конкурент в тендере, голландская "Ван Оорд", предлагала на 90 млн грн меньшую цену.

Между тем глава администрации порта "Южный" Максим Широков назвал историю в СМИ, связанную с компанией "Ян де Нул Украина" "надуманной". Позже был объявлен новый тендер.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".