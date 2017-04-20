Казахстан запретил иностранцам владеть более 49% акций местных авиакомпаний

Парламент Казахстана законодательно ограничил участие иностранных инвесторов в уставном капитале местных авиакомпаний - доля иностранцев не должна превышать 49%.

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон, касающийся использования воздушного пространства и деятельности авиации, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц в уставном капитале авиакомпаний в форме акционерного общества.

Новый закон принят в рамках приведения казахстанского законодательства в сфере гражданской авиации в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В частности, вводятся нормы, направленные на развитие конкуренции в аэропортах и регламентирование деятельности поставщиков услуг наземного обслуживания самолетов. Ряд норм направлен на усиление безопасности.

"Законодательно закрепляется обязанность служб аэропорта по проведению досмотра на входе в пассажирский терминал в случае нарастания рисков терроризма", - пояснял ранее депутатам министр по инвестициям и развитию страны Женис Касымбек.

Кроме того, в соответствии с положениями ИКАО урегулированы вопросы так называемой "мокрой аренды" воздушных судов иностранных авиакомпаний казахстанскими перевозчиками.

"Мокрая аренда - это аренда судна с экипажем. При этом за основу взят зарубежный опыт, например, Канады, когда такая аренда ограничивается на срок не более двух месяцев в году и количество арендуемых судов не превышает 29% от общего парка авиакомпании", - отметил Ж.Касымбек.

"Таким образом, мы повышаем долю казахстанского содержания, создаем гарантированные рабочие места, сохраняем налоговые поступления, а также обеспечиваем контроль за туристическими авиаперевозками, с целью недопущения их срывов в наиболее пиковые периоды, как это было два года назад", - добавил министр.

По словам министра, в документе присутствуют нормы, направленные на развитие малой авиации.

"В целях ее развития предлагается передача госфункций по определению уровня квалификации авиационного персонала в малой авиации саморегулируемым общественным объединениям. При этом требования к специалистам воздушных судов в малой авиации будут утверждаться комитетом гражданской авиации, и весь процесс будет находиться под постоянным контролем", - подчеркнул Ж.Касымбек.

В целях развития малой авиации эксплуатанты воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации будут освобождены от уплаты сборов за аэронавигационное обслуживание.

"Ввиду необходимости правового регулирования беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня широко применяются в экономике Казахстана, планируется введение их учета в уполномоченных органах гражданской государственной авиации. Кроме того, категории беспилотников, подлежащих регистрации будут определяться в соответствии с правилами регистрации воздушных судов", - отметил Ж.Касымбек.

В законе также содержится норма, согласно которой курение на борту самолета признается ситуацией, угрожающей безопасности полета.

Документ считается принятым парламентом в целом и направлен на подпись главы государства.

В настоящее время единственной казахстанской авиакомпанией с иностранным участием является национальный перевозчик Air Astana, в котором 51% акций контролирует государство, 49% - британская BAE Systems.

Всего в Казахстане более 10 компаний имеют государственную лицензию на право выполнения пассажирских и грузовых перелетов по внутренним и международным маршрутам.