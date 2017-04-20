Медиаконцерн Axel Springer купил долю в Uber

Германский издательский дом Axel Springer купил пакет акций компании Uber, оператора одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, пишет TechCrunch.

Стороны не раскрывают сумму вложений, однако представители Axel Springer заявили, что инвестиции не носят стратегический характер, а являются строго финансовой сделкой.

Uber не стал для Axel Springer первым приобретением в высокотехнологичном секторе. В 2012 году медиаконцерн сообщил о покупке пакета акций AirBnB - сервиса для бронирования частного жилья.

Axel Springer вкладывался на ранних этапах примерно в 100 компаний этого сектора, заявил представитель Axel Springer Фридрих Гайгер журналистам The Wall Street Journal. Он назвал объемы приобретенного пакета акций Uber минимальными.