Экологи призывают местные советы вводить моратории на вырубку леса в природных заказниках

Экологи обеспокоены вырубкой лесов в природных заказниках Украины и призывают местные советы принимать решения о введении мораториев на вырубку деревьев в заповедных фондах своих регионов.

"Мы очень надеемся, что на уровне всех областных советов в Украине будут приняты подобные решения. Это чрезвычайно важно для сохранения лесов на территориях объектов природно-заповедного фонда и подчеркиваю, что это путь оперативного реагирования … Именно областные советы могут помочь решению этого вопроса", - заявила юрист общественной эколого-правовой организации "Эко-право Киев" Галина Левина в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Как отметила Г.Левина, что изменение существующего законодательства в защиту лесов путь довольно длительный, а введение мораториев на местном уровне на вырубку деревьев в заказниках поможет их спасти.

Она напомнила, что решения о введении моратория на вырубку леса в заказниках уже приняли 10 местных советов, в том числе 8 областных.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, "охрана лесов уже становится национальной проблемой".

"Только в Киевской области около 60 заказников. Наше исследование показывает, что каждый второй заказник Киевской области превращен или в лесопилку, или в мусорник, или "в царскую охоту", - рассказал В.Борейко.

Он рассказал, что согласно украинскому законодательству санитарные рубки в заказниках запрещены, как и охота в таких местах, однако в действительности никто эти вопросы не контролирует и такие рубки, как и охота имеют место.

По словам В.Борейко, лесники оправдывают вырубку леса в заповедниках тем, что "по санитарным правилам запрещены не все санитарные рубки, в частности, разрешены лесовосстановительные и рубки главного пользования сплошные". Он отметил, что такая ситуация возникает из-за того, что "не все подзаконные акты, регламентирующие этот вопрос, приведены в соответствие с законом".