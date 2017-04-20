Аэропорт "Борисполь" прогнозирует пассажиропоток в 40 млн человек к 2030-32гг

Госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь", крупнейший аэропорт страны, намерен обслужить 10 млн пассажиров в 2017 году, сообщил гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

"По нашим оценкам аэропорт Борисполь уже в этом году достигнет пассажиропотока в размере 10 млн пассажиров. И устойчивый рост транзитного пассажиропотока в первом квартале вселяет в нас уверенность в том, что эта тенденция продолжится",- сказал он в ходе Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

По его прогнозу, "Борисполь" ожидает увеличения пассажиропотока до 40 млн человек уже в 2030-2032 году, а также ожидается удвоение существующего пассажиропотока в течение ближайших шести лет. При этом, в течение ближайших пяти лет аэропорту предстоит инвестировать около 6 млрд грн в развитие инфраструктуры.

Как сообщалось, "Борисполь" в январе-марте 2017 года увеличил пассажиропоток на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млн человек. В первом квартале 2017 года количество трансферных пассажиров выросло на 49% по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 0,6 млн человек.

Согласно пресс-релизу, по итогам 2016 года аэропорт достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.