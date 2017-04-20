Первый поезд по новому Бескидскому тоннелю будет запущен в конце 2017г

Строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах планируется завершить в конце 2017 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян журналистам в кулуарах Украинского инфраструктурного форума в Киеве в четверг.

"Если все будет хорошо, то первый поезд по тоннелю отправится в конце 2017 года. Не могу точно утверждать, что это будет полноценное движение, но в конце года первый поезд должен отправиться", - отметил он.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" завершило проходку нового двухколейного Бескидского тоннеля 28 октября 2016 года в запланированные сроки. Проходка выполнялась в два этапа: проходка верхнего уступа на всю длину тоннеля, а затем проходка нижнего уступа. В целом железнодорожные строители прошли 1764,25 м. В настоящее время проводится обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладка путей на подходах и в тоннеле, монтаж сетей энергообеспечения освещения, связи и системы контроля. Планируется, что эти работы будут закончены до конца мая 2017 года.

Кроме того, строители продолжают обустройство тоннеля нишами и камерами. По нормативам в тоннеле через каждые 30 м в шахматном порядке будут размещены ниши и каждые 150 м - камеры.

Планируется также оборудовать тоннель современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, системами видеонаблюдения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также постоянным мониторингом внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

Как сообщалось, новый двухколейный тоннель заменит существующий одноколейный, который был построен в 1886 году. Он имеет ограничения по скорости движения 15-40 км/ч и остается единственным "узким" местом на направлении Чоп-Львов. Новый тоннель проектируется под скорость 60-70 км/ч и увеличит пропускную способность этого участка пути с 47 до 100 пар поездов в сутки.

Ожидается, что строительные работы будут закончены в четвертом квартале 2017 года, а первый поезд поедет по новому тоннелю во втором квартале 2018 года.

Длина проектируемого тоннеля составляет 1764,5 м, глубина заложения составляет 781-807 м над уровнем моря. Для сооружения тоннеля выбранный "новоавстрийский" метод проходки (строительство предусмотрено как взрывным, так и проходческим методами с использованием опережающего экрана)