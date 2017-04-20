Прибыль и выручка EBay в I квартале превысила ожидания, но прогноз на II кв. разочаровал экспертов

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. получил прибыль и выручку выше прогнозов в первом квартале 2017 года, но дал худший, чем ожидалось, прогноз на второй квартал.

Как сообщается в пресс-релизе eBay, ее прибыль от продолжающихся операций в I квартале подскочила до $1,04 млрд, или $0,94 на акцию, с $482 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период 2016 года.

Скорректированная прибыль выросла с 47 до 49 центов на акцию.

Квартальная выручка eBay повысилась на 4% - до $2,22 млрд.

Аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,48 на акцию при выручке $2,2 млрд.

Во II квартале eBay планирует получить скорректированную прибыль от продолжающихся операций в диапазоне от $0,43 до $0,45 на акцию при выручке от $2,28 млрд до $2,32 млрд. Аналитики в среднем ожидают $0,47 на акцию и $2,32 млрд соответственно.

По итогам всего текущего года прибыль eBay, вероятно, составит $1,98-2,03 на акцию, выручка - $9,3-9,5 млрд. По прогнозам экспертов, показатели будут на уровне $2,02 на бумагу и $9,4 млрд.

Акции eBay на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в среду подешевели на 2%. Капитализация компании выросла на 10% за последние 3 месяца и на 40% за последние 12 месяцев, до $36,7 млрд.