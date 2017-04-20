"Кернел" в IІІ кв.-2017 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 8,2%, зерна – на 1,7%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в третьем квартале 2017 финансового года (ФГ), начавшегося в июле 2016 года, сократила продажи зерна на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,39 млн тонн.

Как отмечается в отчете компании, размещенном на ее сайте, продажи наливного масла в январе-марте сократились на 8,2% –до 293,75 тыс. тонн, продажи бутилированного подсолнечного масла увеличились на 21,3%, до 34,62 млн литров.

За этот период холдинг переработал 860,63 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 22,2% лучше показателя за третий квартал 2016 ФГ. Компания поясняет, что увеличение объемов переработки связано с рекордным урожаем подсолнечника в Украине в 2016 году.

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