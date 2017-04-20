Экономика

09:49 20.04.2017

"Овостар" в 2016г сократил чистую прибыль на 29%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2016 года сократила чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному в четверг, его выручка в прошлом году возросла на 3% - до $77,7 млн, валовая прибыль сократилась на 19% - до $26,1 млн.

Показатель EBITDA уменьшился на 31% и составил $24,1 млн по сравнению с 2015 годом.

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