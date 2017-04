"Укргазвыдобування" определило 2 из 15 победителей тендера на бурение

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) определило ООО "Спецмехсервис" (Полтава) и Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd (Хорватия) победителями двух из 15 лотов тендера на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях в 2017-2019 гг.

Согласно сообщениям в системе закупок ProZorro, с обеими компаниями планируется заключить договора на 397,422 млн грн и 786,462 млн грн (обе – с НДС) соответственно.

УГВ до признания "Спецмехсервис" победителем по лоту №1 отклонило предложения четырех других компаний, а до признания Crosco победителем по лоту №10 – трех компаний.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы суммарной ожидаемой стоимостью 13 млрд 35,51 млн грн (с НДС).

В аукционах приняли участие 15 компаний, в частности, "Пивничгазресурс", "Викториос компани", Drilling Energy Technics Limited, ДП "Смит Юкрейн", ООО "Спецмехсервис", ООО "Полтава Сервисиз", ГП "Белоруснефть", Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd, НАК "Надра Украины", G-Drilling SA, ООО "Горизонты", KCA Deutag Drilling GmbH, ООО "Полтавское предприятие буровых работ", Xinjiang Beiken Energy Engineering Co, Hydro Drilling Srl.

Максимальное количество участников в аукционе было 13 (лоты №2 и №3), минимальное – семь (лот №13).

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически программа работ на шесть скважин на три года".

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ планирует в 2017 году инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт 500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа