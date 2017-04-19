Экономика

15:49 19.04.2017

Кабмин разрешил НАПК доступ к системе контроля граждан и транспорта, пересекающих госграницу

Кабинет министров Украины разрешил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) доступ к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Кабмин поручил Государственной пограничной службе в месячный срок принять меры для обеспечения доступа НАПК к системе.

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