Кабмин назначил замминистра энергетики экс-главу "Укртрансгаза"

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Игоря Прокопива.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий вопрос был проголосован на заседании правительства в среду.

В то же время в пресс-службе Минэнергоугля сообщили, что документы о назначении И.Прокопива в их ведомство еще не поступали.

Как сообщалось, в марте НАК "Нафтогаз Украины" уволил И.Прокопива с должности президента ПАО "Укртрансгаз".

До этого, в феврале 2017 года, правление "Нафтогаза" отстранило И.Прокопива от обязанностей президента "Укртрансгаза", наблюдательный совет госхолдинга утвердил это решение.

По данным НАК, независимый аудитор Deloitte&Touche обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза". Позже по этим вопросам были проведены расследования как внешним аудитором, так и вновь созданным органом внутреннего аудита "Нафтогаза Украины".