ФРГ намерена гарантировать Польше поставки газа реверсом из Западной Европы в случае необходимости

Германия в связи с реализацией проекта "Северный поток 2" намерена дать Польше гарантии того, что газ в страну будет поставляться, заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Петер Рамзауэр.

"Немецкое правительство делает все, что в его силах, чтобы решить эту проблему. Я приведу несколько примеров: конечно, у нас есть определенное понимание позиции Польши, но мы стараемся дать гарантии того, что в будущем газ будет туда поставляться", - сказал П.Рамзауэр в интервью "Интерфаксу".

"Если Польша будет испытывать недостаток в российском газе, то у нее будут гарантированные поставки через западный газопровод, так что реверс из Западной Европы пойдет в Польшу. Когда мы говорим о налогах за трансфер, то, вероятно, у нее будет снижение прибыли от налога. Но вы знаете, такова экономика", - добавил он.

П.Рамзауэр так же выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток 2" начнется в 2018 году.

"Я думаю, это возможно, поскольку многие приготовления и поставки уже совершены, две трубы уже произведены и так далее. Проект уже стартовал и его реализация сейчас продолжается. Говоря о проектах такого рода, это не важно - на полгода раньше или позже. Это проект на века, и, если какая-то политическая сторона нанесет ему вред, то не важно, будет он (реализован) на год раньше или позже", - сказал он.