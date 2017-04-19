Экономика

15:11 19.04.2017

Строительство индустриального парка Sigma Park Yarychiv возле Львова начнется в апреле

Строительство одного из крупнейших индустриальных парков в западной Украине Sigma Park Yarychiv на участке площадью около 25 га во Львовской области начнется в апреле 2017 года, написал в среду на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В апреле начнется подготовка к строительству одного из крупнейших логистических парков в Западной Украине Sigma Park Yarychiv площадью 25 гектаров. Уже через два года в селе Старый Ярычев в 20 километрах от Львова будут действовать несколько крупных и десятки мелких иностранных предприятий, которые создадут около 8 тыс. рабочих мест", - написал премьер-министр.

По его словам, открытие индустриального парка даст около 40-50 млн грн дополнительных поступлений в сельский совет ежегодно.

"Уверен, что создание таких индустриальных парков даст нам возможность осуществить экономический прорыв. Спасибо учредителям за реальный шаг к экономическому росту! И надеюсь на поддержку со стороны народных депутатов соответствующего законодательства об индустриальных и технологических парках, которое позволит это развитие активнее стимулировать", - резюмировал он.

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