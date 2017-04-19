Экономика

14:30 19.04.2017

И.о. главы ФГИ назначен Парфененко

Первый заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Парфененко назначен исполняющим обязанности главы ведомства.

Это определено приказом ФГИ № 236 от 18 апреля 2017 года

Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля 2017 года Верховная Рада на пленарном заседании одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы Фонда госимущества Украины по собственному желанию.

За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата.

Как сообщалось, И.Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля. "Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", – отметил он.

Верховная Рада утвердила И.Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

Согласно закону "О Фонде государственного имущества Украины", глава Фонда назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады.

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