Экономика

13:52 19.04.2017

Кабмин одобрил привлечение советника для реформирования госбанков

Министерство финансов Украины организует отбор международно-признанной консалтинговой компании как советника для разработки обновленной редакции Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора, такое решение принял Кабинет министров в среду.

"С целью реализации положений Меморандума про экономическую и финансовую политику в рамках программы МВФ по расширенному финансированию (EFF) согласиться с предложением Министерства финансов о необходимости привлечения международно-признанной консалтинговой компании как советника…", – говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.

Согласно ему, оплата услуг советника предполагается за счет государственных банков: Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка и ПриватБанка.

В пояснительной записке к распоряжению правительства Минфин указал, что уже провел ряд совещаний по этому вопросу с участием представителей международных финансовых организаций, Нацбанка и госбанков.

"Необходимость внесения изменений в Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора обусловлены существенным увеличением государственной доли в банковском секторе", – отмечается в записке.

Как сообщалось, после национализации крупнейшего в стране ПриватБанка в конце прошлого года суммарная доля активов госбанков достигла 55% от общего объема активов банковской системы Украины.

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