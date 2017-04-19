Выплаты за время службы в военном резерве для рядового состава уменьшены с 1,5 минимальных зарплат до 1,5 прожиточных минимумов

Кабинет министров Украины уменьшил ежемесячные выплаты за время службы в военном резерве для рядового состава с 1,5 минимальных заработных плат до 1,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин установил, что расчет ежемесячных выплат за время службы в военном резерве будет вестись не в количестве минимальных заработных плат, а в прожиточных минимумах: от 1,5 для рядового состава, до 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава.

Таким образом, сумма ежемесячных выплат в расчете на начало 2017 года уменьшена для рядового состава с 4,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн, для старшего офицерского состава – с 6080 грн до 3040 грн, для высшего офицерского состава – с 6,4 тыс. грн до 3,2 тыс. грн.

Правительство также установило, что в случае невыполнения резервистом программы подготовки или совершения правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве, ежегодное вознаграждение военной частью (от 1,6 тыс. грн для рядовых до 3,1 тыс. грн в год для высшего офицерского состава), с командиром которой резервистом заключен контракт на прохождение службы в военном резерве или в которую резервист зачислен на службу военного оперативного резерва первой очереди, не выплачивается или размер ее уменьшается.