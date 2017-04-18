СКМ в 2016 г. сократила неконсолидированный чистый убыток почти втрое

ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), управляющая компания крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы СКМ, в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн.

Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, доналоговый убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.

В результате его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.

Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группой Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

В группу "СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.