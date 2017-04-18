Экономика

16:02 18.04.2017

Китай увеличил добычу сланцевого газа в марте более чем в 1,5 раза

Добыча сланцевого газа в Китае в марте увеличилась на 50,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигла 1,15 млрд кубометров, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В первом квартале производство выросло на 17,4% и составило 2,67 млрд кубометров.

Существенное повышение добычи было обусловлено, главным образом, увеличением производства в пилотной зоне по освоению сланцевого газа "Чаннин-Вэйюань", расположенной в провинции Сычуань и принадлежащей Китайской национальной нефтегазовой корпорации (СNPC), сообщает агентство "Синьхуа".

Китай стремится к улучшению энергетической структуры и отказу от традиционных энергетических ресурсов, таких как уголь. Улучшение в добыче сланцевого газа было достигнуто как в мощностях, так и в технике бурения, что позволило Китаю стать одним из ведущих поставщиков сланцевого газа в мире.

Согласно плану, опубликованному властями в начале текущего года, доказанные запасы сланцевого газа в Китае должны превысить 1,5 трлн кубометров к 2020 году.

Добыча природного газа в КНР в январе-марте составила 38,74 млрд кубометров, увеличившись на 3,4% в годовом выражении.

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