Уплата туристического сбора в Украине в 2016г выросла на 45,7%

Объем поступлений от уплаты туристического сбора в Украине в 2016 году увеличился на 45,7% по сравнению с 2015 годом и составил 54,095 млн грн, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, наибольшая доля уплаченного туристического сбора в 2016 году пришлась на Киев – 27,2% или 14,707 млн грн. На втором месте – Львовская область с 15,6% (8,419 млн грн), на третьем – Одесская с 13,6% (7,336 млн грн).

Согласно представленной информации, в Киеве в 2016 году увеличение объема уплаченного туристического сбора по сравнению с показателем предыдущего года составило 4,9 млн грн (1,5 раза), во Львовской области – 2,5 млн грн (42,3%), в Одесской – 2,4 млн грн (1,5 раза).

По данным ГФС, суммарный объем налоговых платежей от субъектов в сфере туризма и курортов в 2016 году вырос на 45,5% по сравнению с 2015 годом и составил 2,496 млрд грн. При этом объем платежей от юрлиц увеличился на 43,6% – до 2,32 млрд грн, от физлиц-предпринимателей – в 1,8 раза, до 175,856 млн грн.

Доля налоговых платежей от деятельности гостиниц и других средств временного размещения в общем объеме уплаченных налогов в сфере туризма в 2016 году составила 39,8%, или 992,886 млн грн. По сравнению с 2015 годом объем таких поступлений вырос в 1,6 раза.

В то же время доля налоговых платежей от деятельности лечебных учреждений составила 41,3%, или 1,03 млрд грн. Увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 41,4%.

Налоговые платежи от деятельности туристических операторов в 2016 году составили 7%, или 175,357 млн грн от общего объема уплаченных налогов в сфере туризма, и выросли на 31,7% по сравнению с предыдущим годом.

На деятельность туристических агентств пришлось 4,8% в общем объеме налоговых поступлений от туризма (119,295 млн грн), их налоговые платежи возросли на 25,5% от уровня 2015 года.