ТЭС Украины за неделю увеличили запасы угля на складах на 2,1%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 10 по 18 апреля увеличились на 2,1% (на 38,3 тыс. тонн) – до 1 млн 855,7 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на утро 18 апреля запасы углей антрацитовой группы составили 365,9 тыс. тонн (-8,4% к 10 апреля), газовой группы – 1 млн 489.8 тыс. тонн (+5,1%). Следует отметить, что почти половина запасов антрацита в объеме 172 тыс. тонн находится на Луганской ТЭС.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю снизились на 2,3% (на 2,1 тыс. тонн) – до 91,1 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы к 18 апреля составляют 33,9 тыс. тонн (-19,9% к 10 апреля), газовой – 57,3 тыс. тонн (+12,4%).

Как сообщалось, с 21 марта из-за отсутствия запасов углей антрацитовых марок приостановила работу Славянская ТЭС ("Донбассэнерго", включала один блок 11-12 апреля), с 5-6 апреля – Приднепровская ("ДТЭК Днипроэнерго"), Трипольская и Змиевская ТЭС (обе - "Центрэнерго"), а с 11 апреля – Криворожская ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго").

Период вынужденного простоя планируется использовать для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, пиковые нагрузки в ОЭС Украины покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.

В.Ковальчук считает, что поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей.

Согласно обнародованной на сайте Минэнергоугля структуре топлива ТЭС на апрель, к 1 мая 2017 года наличие запаса угля антрацитовой группы (АШ+Т) прогнозировалось в объеме 182,6 тыс. тонн, газовой группы (Г+Д) – 1 млн 320,6 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во втором-четвертом кварталах – 5,302 млн тонн.