Обновление набсовета "Укрзализныци" пройдет до конца лета - Кравцов

Обновление наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" должно пройти до конца лета текущего года, прогнозирует первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

"До конца лета, возможно даже быстрее, в "Укрзализныци" должно пройти обновление наблюдательного совета, должны быть избраны независимые члены совета, пересмотрен уровень ответственности между советом и правлением", - сказал он в ходе конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции" в Киеве во вторник.

Е.Кравцов добавил, что в соответствии с законодательством будет большинство членов набсовета независимых и компетенция будет расширена, по аналогу той системы, которую на сегодняшний день имеет ПАО "Нафтогаз Украины.

"Что касается самой компании, то приоритет, который поставлен на сегодняшний день – разделение функциональной вертикали и разделение основных направлений", - отметил он.

Ранее, еще в октябре 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" должен быть очищен от чиновников и состоять только из независимых специалистов.