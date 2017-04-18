Экономика

11:20 18.04.2017

Украина на 5 лет ограничила импорт шлифовальных кругов из России

Межведомственная комиссия по международной торговле сроком на пять лет ввела окончательные антидемпинговые пошлины в отношении импорта шлифовальных кругов на керамической связке из Российской Федерации.

Согласно решению МКМТ от 13 апреля, опубликованном в газете "Урядовый курьер" в субботу, размер антидемпинговой пошлины для экспортеров этой продукции и в целом для РФ составляет 33,83%, за исключением экспортера-производителя ОАО "Волжский абразивный завод", размер пошлины для которого установлен в размере 6,54%.

Согласно публикации, в период расследования (четвертый квартал 2014 – третий квартал 2015 гг) было установлено наличие демпингового импорта в Украину шлифовальных кругов происхождением из РФ.

Кроме того, установлено нанесение ущерба национальному производителю за период расследования (с 2012 года по 3 квартал 2015 года). В частности, объемы производства сократились на 50,77%, продажи на внутреннем рынке на 43,42%, использование производственных мощностей на 51,54%, убыток на внутреннем рынке вырос более чем вдвое, ухудшились показатели рентабельности (на 119,8%), ликвидности (почти на 12%), сократилась численность работников (почти на 52%).

Окончательная пошлина вводится в отношении кругов шлифовальных, классифицируемых УКТВЭД по коду 6804 22 30 00.

Решение комиссии вступает в силу через 30 дней после публикации.

Как сообщалось, решение о расследовании МКМТ приняла 13 ноября 2015 года по жалобе "Запорожский абразивный комбинат" (ЗАК), оно вступило в силу с 19 ноября, через год расследование было продлено еще на три месяца.

"Запорожский абразивный комбинат", согласно информации в его годовом отчете, является единственным предприятием в Украине, производящим абразивные материалы: электрокорунд нормальный, карбид кремния черный и металлургический, карбид и нитрид бора, шкурку шлифовальную на ткани, фибровой и бумажной основах, инструмент на керамической и бакелитовой связках.

Предприятие оценивало свою долю на украинском рынке обрезных кругов примерно в 21%.

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