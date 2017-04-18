Одесская таможня в марте перечислила в госбюджет рекордную сумму платежей – 2,24 млрд грн

Одесская таможня Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в марте 2017 года перечислила в государственный бюджет 2,24 млрд грн таможенных платежей.

Как сообщила во вторник пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области, этот показатель является абсолютным рекордом – за всю историю Одесской таможни времен независимости ни разу сумма ежемесячных поступлений не достигала даже 2 млрд грн.

"Рекордными является также среднесуточные перечисления. Они вдвое больше чем в марте прошлого года и составляли 102 млн грн. В целом, в течение первого квартала Одесской таможней ГФС взыскано свыше 4 млрд 803 млн грн таможенных платежей. Это на 1 млрд 760 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года подписал закон №666-VIII "О внесении изменения в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно эксперимента в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях по финансовому обеспечению реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

Законодательная инициатива разработана для обеспечения финансирования реконструкции автомобильной дороги общего пользования государственного значения Одесса - Рени (на Бухарест) (М-15) и текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения Львов – Радехов - Луцк (Н-17), участка Львов - Сколе автомобильной дороги общего пользования государственного значения Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево, Ужгород) (М-06) и автомобильной дороги общего пользования государственного значения Сколе - Славское (Т-14-24).

Для этого предусматривается направление в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Каабмином, 50% процентов от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях в соответствии Одесской, Волынской и Львовской областей.

В декабре 2016 года Верховная Рада расширила эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения за счет части таможенных платежей на все области Украины.

В 2016 году, до ухода с поста главы Одесской таможни Юлии Марушевской Одесская область получила от сверхдоходов с таможни около 120 млн грн. При этом по данным нынешнего главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова, только за первый квартал 2017 года аналогичный показатель составил 595 млн грн.

14 ноября 2016 года экс-глава Одесской таможни Ю.Марушевская заявила о своей отставке и перестала появляться на работе. Официальный приказ о ее увольнении был подписан 29 ноября. Согласно документу, Ю.Марушевскую уволили в связи с дисциплинарными нарушениями.

Сама Ю.Марушевская объяснила свой уход через неделю после заявления об отставке экс-главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили тем, что "все инструменты реформирования на региональном уровне исчерпаны".