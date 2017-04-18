Еристовский ГОК Ferrexpo в 2016г увеличил отчисления в бюджеты всех уровней на 16%

Еристовский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в группу Ferrexpo (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM), в 2016 году нарастил отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 16% по сравнению с 2015 годом - до 176,7 млн грн (151,9 млн грн).

Как сообщается в пресс-релизе Ferrexpo во вторник со ссылкой на структуру платежей предприятия, за отчетный период Еристовский ГОК перечислил в государственный бюджет более 93,7 млн грн, в областной – более 43,7 млн грн, в местный – более 39,3 млн грн (53%, 25% и 22% соответственно).

При этом уточняется, что отчисления в бюджет Горишних Плавнив составили 29,1 млн грн, Пришиба - 3,9 млн грн, Дмитровки - 6,3 млн грн.

Предприятие за восемь месяцев уплатило экологический налог более 17,2 млн грн, НДФЛ – более 16 млн грн, другие налоги и сборы – более 0,2 млн грн.

За пользование недрами ЕГОК заплатил более 110,5 млн грн, что на 45% больше аналогичного показателя 2015 года (76,3 млн грн), арендная плата за землю составила более 1,1 млн грн, субаренда земли – более 17,3 млн грн.

Кроме того, единый социальный взнос предприятия, уплаченный в налоговые органы для потребностей Пенсионного фонда Украины, составил более 28,8 млн грн.

Предприятие за 12 месяцев 2016 года заплатило экологический налог - более 22,4 млн грн, НДФЛ – более 25,1 млн грн, другие налоги и сборы – более 205,8 тыс. грн.

Еристовкий ГОК введен в эксплуатацию в 2008 году. Имеет лицензию на добычу железных руд до 2049 года. Является крупнейшим новым ГОКом по добыче сырой железной руды на территории СНГ, разработанным после развала СССР. В настоящее время ЕГОК производит около 15 млн тонн руды в год - на уровне Полтавского ГОКа.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.