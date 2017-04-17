Экономика

19:09 17.04.2017

Рева за отмену ограничения максимальной суммы дохода для уплаты ЕСВ

Министр социальной политики Андрей Рева выступает за отмену ограничения максимальной суммы дохода, с которой начисляется единый социальный взнос (ЕСВ), 25 прожиточными минимумами для трудоспособных граждан.

"Вы знаете, сколько получает по контракту глава "Укрпочты"? Как министр соцполитики, я за высокие зарплаты. Меня волнует другое: с какой суммы он платит ЕСВ?...С 40 тыс. грн, это верхний предел. Я не против, чтобы он получал миллион, но пусть 220 тыс. грн отдаст пенсионерам", - сказал министр в интервью изданию "Зеркало недели".

При этом он отметил, что выступает за отмену такого ограничения.

"Это мое предложение. Но все кричат, что будет тенизация, и все спрячутся. Кто еще не спрятался?", - заявил министр.

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент – 1,6 тыс. грн), установленного законом, на которую начисляется ЕСВ.

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