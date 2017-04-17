Экономика

16:51 17.04.2017

Экономика Канады растет самыми высокими темпами среди государств G7 - оценки ЦБ

Экономика Канады в первом квартале 2017 года выросла почти на 4% - это самые высокие темы среди государств G7, свидетельствуют оценки канадского Центробанка.

Банк Канады повысил прогноз роста ВВП страны на 2017 год до 2,6% с 2,3%, однако ухудшил прогноз на 2018 год, подняв вопрос о том, насколько устойчивым является экономический подъем.

В Центробанке отмечают, что ожидания высоких темпов роста ВВП в текущем году связаны с активными инвестициями в сектор жилой недвижимости, сделанными в предыдущие годы.

В следующем году влияние этого фактора на экономику страны, как ожидается, сойдет на нет.

"Банк Канады доволен усилением экономики и хотел бы видеть новые позитивные сигналы, чтобы быть более уверенным в устойчивости роста", - заявила заместитель управляющего канадского ЦБ Кэролайн Уилкинс.

В руководстве ЦБ отмечают стабилизацию энергетического сектора, тормозившего подъем экономики, однако не считают, что эта сфера станет двигателем роста, как раньше.

Поддержка потребительского сектора за счет правительственных трансфертов в дальнейшем ослабнет, а рост деловой активности в сфере недвижимости замедлится, прогнозируют в Банке Канады.

В Центробанке указывают на слабую динамику экспорта и инвестиций в экономику, однако отмечают, что эти сегменты продолжат обеспечивать значительную долю экономического роста.

Так, в 2019 году, согласно прогнозу Банка Канады, ВВП страны повысится на 1,8%, причем 1,3 процентного пункта обеспечат экспорт и инвестиции бизнеса.

Для сравнения: консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривает рост ВВП США в первом квартале на уровне 1,3%.

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