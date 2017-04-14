В I квартале на ТЭС и ТЭЦ Украины отгружено 413 тыс. тонн импортированного угля

На тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-марте 2017 года отгружено 413,3 тыс. тонн импортированного угля энергетических марок, в т.ч. в марте – 103,9 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его данным, за первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ – 221,6 тыс. тонн, из Польши – 118,9 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года возросли на 5,2% (на 94,7 тыс. тонн) и к 1 апреля составили 1 млн 921,9 тыс. тонн. В том числе к 1 апреля-2017 запасы углей Г+Д составили 1421,2 тыс. тонн (917,4 тыс. тонн – к 1 марта-2017), АШ+Т – 500,7 тыс. тонн (909,8 тыс. тонн).

Поступление угля в марте-2017 на ТЭС и ТЭЦ Украины составило 1 млн 688,5 тыс. тонн (в феврале-2017 – 2 млн 312,7 тыс. тонн), расход – 1 млн 506,9 тыс. тонн (в феврале-2017 – 2 млн 433,7 тыс. тонн).

Запасы топочного мазута на складах электростанций за март увеличились на 1,9% (на 1,5 тыс. тонн) – до 78,6 тыс. тонн.

Запасы угля на складах электростанций к 1 апреля 2017 года оказались на 27,3% меньше, чем на 1 апреля 2016 года (2 млн 643,4 тыс. тонн), мазута – на 32% (115,6 тыс. тонн – на 1 апреля-2016).

Потребление природного газа электростанциями в марте 2017 года составило 453,6 млн куб. м против 571,3 млн куб. м в феврале 2017 года и 491,7 млн куб. м – в марте 2016 года.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Потребление мазута ТЭС и ТЭЦ в 2016 году составило 640,48 тыс. тонн, газа – 3 млрд 985,5 млн куб. м.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.