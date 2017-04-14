Экономика

18:39 14.04.2017

Агропроизводители начали получать госдотации - АМП

Ассоциация производителей молока (АПМ) сообщила о получении государственных дотаций тремя молочными компаниями.

"Условно хорошая новость, ведь выплатили дотации пока только 3 из 128 предприятий, которые являются членами АПМ и подавали заявки на участие в этой программе", - говорится в сообщении ассоциации в пятницу.

Дотации получили ООО "Прогресс" (Волынская обл.), СООО "Победа" (Полтавская обл.), СООО "Днепр" (Херсонская обл.)

"Возмещение им (агропредприятиям - ИФ) предоставили в размере от 30% до 57% от уплаченного НДС. К сожалению, это совсем не та формула расчета дотаций, которую мы отстаивали и которая прописана в законе. Поэтому работа не закончена", - цитируется в сообщении вице-президент АПМ Анна Лавренюк.

Как сообщалось, Кабмин предусмотрел на систему дотаций в АПК 4 млрд грн в 2017 году.

В бюджете-2017 также предусмотрено выделение денег на программу компенсации кредитных ставок аграриям - 300 млн грн, на кредиты фермерам – 65 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн, удешевление сельхозтехники – 550 млн грн, другие программы – 287,8 млн грн.

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