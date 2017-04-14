"Центрэнерго" в третьем тендере на закупку 0,7 млн тонн угля установило предельную цену $101/тонна

ПАО "Центрэнерго" отменило уже второй тендер на поставку 700 тыс. тонн угля из-за отсутствия предложений и объявило третий.

Согласно объявлениям генкомпании в системе закупок ProZorro, если первый тендер предполагал закупку компанией на сумму до 1 млрд 523,2 млн грн (около $81/тонна), а второй – до 1 млрд 713,6 млн грн (около $91,1/тонна), то объявленный в эту пятницу уже предусматривает возможность закупки 0,7 млн тонн угля на сумму до 1,904 млрд грн (около $101,3/тонна), (все суммы – без НДС).

Тендерные предложения принимаются до 10:00 24 апреля 2017 года.

Уголь предназначен для Змиевской и Трипольской ТЭС. Срок поставки – май-декабрь 2017 года. Минимальный объем партии – 70 тыс. тонн. Поставка на условиях CIF порты Черного моря (Украина).

Оплата 100% стоимости товара осуществляется с использованием безотзывного аккредитива на сумму стоимости каждой партии сроком действия 70 календарных дней.

Ранее "Центрэнерго" объявило тендер на транспортно-экспедиционное обслуживание импорта через морские порты 2,5 млн тонн угля с мая 2017-го по май 2018 года.

"Центрэнерго", в частности, планирует импортировать через ГП "Морской торговый порт "Южный" 1,5 млн тонн угля, а через ООО "ТИС-Терминал" и ГП "Морской торговый порт "Черноморск" – по 0,5 млн тонн.

По данным Минэнергоугля, ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн тонн, газовой группы (ГД) – 2,528 млн тонн.

В целом ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году потребили 31,339 млн тонн угля, в т.ч. импортного происхождения – 1,353 млн тонн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".