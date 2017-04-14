Порошенко подписал закон, которым понижается ставка НДФЛ на дивиденды вдвое

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который исправил техническую ошибку, допущенную в конце 2016 года при принятии правок в Налоговый кодекс, и понизила ставку налога на доходы физлиц по дивидендам вдвое – с действующей общей ставки НДФЛ в 18% до 9%.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, П.Порошенко 12 апреля подписал соответствующий закон (законопроект №6210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 21 декабря 2016 года № 1797-VIII.

Как сообщалось, 24 марта 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №6210, исправив ошибку и понизив ставку НДФЛ на дивиденды вдвое.

Представлявшая законопроект глава профильного налогового комитета Нина Южанина отметила, что принципиально решение о снижении ставки было принято еще в декабре, однако из-за технической ошибки в тексте его нельзя реализовать.

Против такого снижения выступили представители фракции "Батькивщина", однако большинство депутатов поддержали уточняющую поправку.

Помимо того, принятый закон освобождает местные бюджеты от необходимости возвращать начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.