Экономика

15:58 14.04.2017

"Укрнафта" рассмотрит возможность реализации имущества и запасов для погашения налоговой задолженности

ПАО "Укрнафта" привлечет консультантов для оценки возможности реализации имущества и запасов с целью погашения своей налоговой задолженности, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на решение прошедшего 13 апреля заседания наблюдательного совета нефтяной компании.

"В рамках альтернативного подхода по погашению налоговой задолженности наблюдательный совет поручил председателю правления "Укрнафты" сформировать техническое задание для привлечения консультантов по оценке имущества и запасов углеводородов и юридических консультантов, которые должны разработать план мероприятий по реализации имущества "Укрнафты" с целью погашения ее налоговой задолженности", - говорится в сообщении.

Председатель правления Марк Роллинс "Укрнафты" должен передать соответствующие предложения на рассмотрение управляющего комитета, который будет создан как совещательный орган по вопросам реструктуризации финансового состояния компании. В него войдут представители акционеров и "Укрнафты".

Как сообщалось, налоговый долг "Укрнафты" составляет около 12,8 млрд грн.

"Укрнафта" в 2016 году увеличила чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 739,296 млн грн. Чистый доход предприятия в прошлом году упал на 21,5% (на 6 млрд 183 млн грн) – до 22 млрд 579 млн грн, а убыток от операционной деятельности возрос в 4,2 раза (на 11 млрд 184 млн грн) – до 14 млрд 698 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" – порядка 42% акций.

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