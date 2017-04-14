Экономика

14:30 14.04.2017

"Укроборонпром" в 2016 г. увеличил чистый доход на 31,2%

Суммарный чистый доход предприятий участников госконцерна "Укроборонпром" по итогам 2016 года увеличился в сравнении с 2015 годом на 31,2% - до 28,3 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госконцерна.

Финансовый результат от операционной деятельности по итогам 2016 года составил 2 млрд 344 млн грн. Объем инвестиций, направленных в 2016 году на производство новой техники за счет оборотных средств предприятий-участников госконцерна, - 684 млн грн.

На сегодняшний день участниками "Укроборонпрома", созданного указом президента в декабре 2010 года, выступают 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Согласно ранее озвученным госконцерном данным, по итогам 2015 года суммарная чистая прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" составила 1,626 млрд грн, тогда как по итогам работы в 2014 году суммарный чистый убыток составил 348 млн грн.

Правительство Украины постановлением N 933 от 26 октября 2016 года разрешило предприятиям "Укроборонпрома" с 1 января 2017 года снизить отчисления прибыли в госбюджет с 75% до 30%. В начале 2016 года "Укроборонпром" инициировал перед правительством отмену данной нормы для предприятий ОПК: в "Укроборонпроме" подчеркивали, что данное решение идет вразрез с поставленной перед ОПК задачей по обеспечению развития производства и решения задачи импортозамещения.

По данным концерна, в 2015 году "Укроборонпром" направил на программы развития производства и импортозамещения из собственных средств 685 млн грн.

Предусмотренная проектом Госпрограммы развития ОПК до 2020 года потребность на эти цели, по данным "Укроборонпрома", оценивается в 13 млрд грн.

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