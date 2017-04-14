Экономика

14:22 14.04.2017

GM построит исследовательский центр для работы над самоуправляемыми автомобилями

Крупнейший автопроизводитель США General Motors Co. (GM) построит центр исследований и разработки в Сан-Франциско и наймет дополнительно 1,1 тыс. сотрудников для работы в нем с целью создания собственных беспилотных автомобилей.

Компания намерена вложить в этот проект, который расширит существующую штаб-квартиру ее "дочки" Cruise Automation в Сан-Франциско, около $14 млн, говорится в сообщении GM. Концерн приобрел стартап Cruise Automation в марте 2016 года для разработки программного обеспечения, которое ляжет в основу будущих автономных машин.

Как пишет The Wall Street Journal, такое решение GM означает весомое наращивание присутствия концерна в Кремниевой долине и усиление "гонки вооружений" в сфере самоуправляемых транспортных средств.

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