Экономика

13:47 14.04.2017

АМПУ начала эксплуатационное дноуглубление акватории Одесского порта собственным флотом

Администрация морских портов Украины (АМПУ) в акватории Одесского морского порта в пятницу начала эксплуатационное дноуглубление собственным земснарядом "Меотида".

Как сообщила пресс-служба АМПУ, согласно техническому заданию, общий объем работ составляет 127 тыс. куб. м.

Эксплуатационное дноуглубление проводится для поддержания паспортных характеристик акватории и гидротехнических сооружений порта.

"Дноуглубительные работы выполняются самоотвозным землесосом "Меотида" филиала "Дельта-лоцман" и промерной партией инженерной службы Одесского порта. Землесос будет работать в акватории Одесского порта до окончания нерестового периода на Бугско-Днепровском лиманском канале (БДЛК). Затем – вернется в работу на БДЛК", - отмечается в сообщении.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины и предприятием "Дельта лоцман". Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.

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