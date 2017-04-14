Стокгольмский арбитраж проведет слушания по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" в ноябре

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ноябре 2017 года проведет слушания по делу о расторжении договора о совместной деятельности (СД) от 2002 года между ПАО "Укргазвыдобування" и ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаза").

Соответствующая информация содержится в отчете Misen за 2016 финансовый год.

По данным компании, она получила официальную информацию о сути претензий "Укргазвыдобування" в феврале и к маю должна подготовить возражения, встречные требования.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.

"Укргазвыдобування" еще осенью 2015 года заявляло, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргазвыдобування", Misen за период действия СД внесла в него только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110 скважин "Укргазвыдобування").

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